Salzburg (pts006/06.06.2017/09:00) - Zum vierten Mal startet am 23. Juni 2017 das erfolgreiche "Directors Program" der SMBS - University of Salzburg Business School, das gemeinsam mit dem renommierten Kooperationspartner PricewaterhouseCoopers Austria und Ernst & Young Österreich durchgeführt wird. Das Premiumprogramm bereitet Aufsichtsorgane, Geschäftsführer, Prokuristen und Vorstände noch besser auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe und die permanent steigenden Anforderungen an ihre Führungsaufgabe vor. Schwerpunktmäßig werden die Themen Steuerung und Kontrolle von Finanzen, Risiken und Unternehmensstrategien behandelt. Die SMBS bietet zu diesem Zweck ein maßgeschneidertes, modulares Weiterbildungsprogramm an. Start: 23. Juni 2017 Seminarort: SMBS, Sigmund-Haffner-Gasse 18,5020 Salzburg Seminarzeiten: Freitag, 14 bis 18.15 Uhr und Samstag, 9 bis 17 Uhr Präsenztage: 5 Module zu 1,5 Präsenztagen Kosten: 2.850 Eur (exkl. MwSt. und Reisekosten) Abschluss: Zertifikat der SMBS - Business School der Universität Salzburg Anmeldung und Information: Dr. Uta Lichtenegger-Laufke Tel.: 0676/88 22 22 07 E-Mail: uta.lichtenegger@smbs.at Web: http://www.smbs.at (Ende) Aussender: Salzburg Management GmbH Ansprechpartner: Mag. Beatrix Rumpl Tel.: +43 662 2222-0 E-Mail: beatrix.rumpl@smbs.at Website: www.smbs.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170606006

