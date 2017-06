Auf der von Gartner herausgegebenen Liste der "Cool Vendors in Security for Midsize Enterprise, 2017? ist High-Tech Bridge im Bereich Sicherheit für mittelständische Unternehmen vertreten.

High-Tech Bridge, ein führender Anbieter von Application Security Testing Services für Web- und Mobilanwendungen, wurde von Adam Hils auf der Gartner-Liste "Cool Vendors in Security for Midsize Enterprise 2017? vom Mai 2017 aufgeführt. Nach Angaben von Gartner sind die als "Cool Vendor" ausgewählten Anbieter innovativ, leistungsstark und hochinteressant.

Die von High-Tech Bridge entwickelte Plattform für Application Security Testing, ImmuniWeb, basiert auf einem Hybridansatz, bei dem manuelle Anwendungssicherheitstests in Echtzeit mit Managed Vulnerability-Scanning kombiniert und abgeglichen werden. Die Vulnerability Scanning-Technologie nutzt die unternehmenseigene Artificial Neural Network (ANN) zur intelligenten Automatisierung. Dadurch wird der für die Erkennung verborgener Schwachstellen und die Testanwendungslogik erforderliche menschliche Beitrag entsprechend reduziert, ohne die Zuverlässigkeit oder Qualität der Tests zu beeinträchtigen.

Ilia Kolochenko, CEO und Gründer von High-Tech Bridge, sagte dazu: "Gartner ist eine der vertrauenswürdigsten und namhaftesten Quellen für technologische Erkenntnisse, auf die sich Firmen und Organisationen in der ganzen Welt verlassen. Unsere Mathematiker, Sicherheitsingenieure und Maschinenlernexperten arbeiten intensiv daran, den aufstrebenden Markt für Application Security Testing durch Innovationen zu unterstützen.?

"Unser Hauptziel ist die Wertschöpfung für unsere Kunden, indem wir angemessene und richtig priorisierte Risiken auf kostengünstige Weise eindämmen. Wir wollen, dass jeder Cent, den unsere Kunden in Application Security Testing investieren, eine messbare Kapitalrendite erzielt. ImmuniWeb bietet ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis, wenn es um Application Security Testing geht, und ermöglicht unseren Kunden, ihre Web- und Mobilanwendungen auf höchst effiziente Weise zu überwachen. Unsere Technologieallianzen (TAPs) mit den global führenden Unternehmen auf dem Markt für Cybersicherheit, wie z. B. F5, Imperva und Barracuda, ergänzen unser Angebot durch sofortiges und zuverlässiges virtuelles Patching und entsprechenden Anwendungsschutz.?

"Es ist uns eine Ehre, von Gartner als "Cool Vendor? bezeichnet zu werden. Wir halten dies für eine wichtige Auszeichnung, die unsere Vision und Strategie umfassend bekräftigt. Auf der Infosecurity 2017 in London stehen diese Woche neue, spannende Ankündigungen bevor, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten.?

High-Tech Bridge stellt ImmuniWeb auf der Infosecurity Europe 2017 an Stand S-48 mit interaktiven Vorführungen vor.

Über High-Tech Bridge

High-Tech Bridge ist ein führendes Websicherheitsunternehmen, das derzeit Kunden aus über 40 Ländern betreut. High-Tech Bridges Plattform für Application Security Testing, ImmuniWeb, ermöglicht Unternehmen und Finanzinstitutionen Risiken und Bedrohungen für ihre Web- und Mobilanwendungen auf einfache und kostenwirksame Weise zu überwachen, erfassen, minimieren und zu verhindern. ImmuniWeb nutzt einen Hybridansatz für seine Sicherheitstests sowie Maschinenlerntechnologie für die intelligente Automatisierung des Web Vulnerability Scanning und erreicht so eine beträchtliche Reduzierung der Zeit, die Menschen für modernste Websicherheitstests aufbringen müssen. Ergänzt durch menschliche Intelligenz erfasst das System versteckteste Sicherheitslücken in Webanwendungen und garantiert, dass es keine falsch positiven Ergebnisse gibt. Nach Abschluss einer strategischen Partnerschaft zwischen High-Tech Bridge und PwC wurde ImmuniWeb ein Teil des Threat and Vulnerability Management (TVM) Frameworks für Websicherheitstests von PwC. ImmuniWeb hat im Bereich der Cybersicherheit bereits zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Qualität erhalten.

Gartner unterstützt keine der in unseren Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte und Services und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Forschungspublikationen spiegeln die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten daher nicht als Tatsachenaussage ausgelegt werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus.

