Industrie 4.0 ist ein Trendthema. Dass - nach der Mechanisierung, der Massenfertigung und den Computern - die vierte, besonders gravierende industrielle Revolution bevorsteht, gilt als ausgemacht. Doch oft ist die Interaktion der cyber-physischen Systeme noch ein mehr oder minder schwammiges Konzept. Wie Lösungen für die Industrie 4.0 aussehen werden und welche Auswirkungen sie auf "Nachbarbranchen" haben wird, bleibt oft unklar.

Thomas Eglof, Produktmanager beim baden-württembergischen Schaltschrankhersteller Häwa, veranschaulicht das Konzept mit einer Pizzabestellung, die am Smartphone per Sprachsteuerung auf dem Nachhauseweg erfolgt. Wenn die Software unaufgefordert die logistisch am günstigsten gelegene Lieferpizzeria auswählt, über Geschmacksvorlieben und Diätpläne des Nutzers Bescheid weiß, und sich so automatisch für den gerade passenden Pizzabelag entscheidet, dann hat das viel mit Industrie 4.0 zu tun.

Die Wertschöpfungskette optimieren

"Industrie 4.0 ready" kann jedoch auch ein Schaltschrank aus Blech sein. "Der Schrank aus Blech bleibt natürlich auch in Zukunft ein Leergehäuse, der erst beim Endkunden entsprechend bestückt wird", ...

