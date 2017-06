Linz - Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag zeigte, dass die Arbeitslosenquote in den USA auf 4,30% gefallen ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Das entspreche Vollbeschäftigung. Dennoch würden die Lohnsteigerungen und somit die Inflation unter den Erwartungen bleiben.

