Wien - Über das Wochenende fand in den USA der wichtigste jährliche Ärztekongress statt, bei ASCO (American Society of Clinical Oncology) werden neue Ansätze in der Krebstherapie vorgestellt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311) habe die lange erwarteten Details aus einer wichtigen Studie gegen Brustkrebs (Aphinity) präsentiert, diese hätten nun letztendlich doch unter den Erwartungen gelegen (das Medikament eigne sich für weniger Patienten als erwartet), dies habe den Aktienkurs in den USA um mehr als 5 Prozent gedrückt.

