Zürich - Die Aktienindices in den USA kletterten nach einem kurzen Intermezzo vor 2 Wochen (Trumps Beziehungen zu Russland) in kleinen Schritten weiter. Die Indices in Europa distanzierten sich abwartend. Allerdings meldete sich am Freitag der DAX mit einem Hochschnellen auf den Rekordstand mit einem Paukenschlag zurück, nachdem er seit Wochen konsolidiert hatte. Dies ohne grosse News.

Der S&P 500 stieg letzte Woche 1.0% und der DAX gar 1.8%, getrieben vom Schwergewicht Bayer. Der Euro Stoxx 50 mit 0.3% und der SMI mit 0.1% vermochten nicht zu folgen. Gestern Pfingstmontag war es an der Wallstreet sehr ruhig.

Trotz anziehender Aktienkursen zogen wider Erwarten auch die Bondkurse mit und die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen gaben in den USA auf 2.16% nach, was vom schwächer als erwarteten Arbeitsmarktbericht am Freitag noch verstärkt wurde. Auch in Deutschland sank die Rendite im Bund ein paar Basispunkte auf 0.28%. Eine ähnliche Bewegung in der Schweiz, wo der Zins auf -0.18% zurück glitt.

Draghi bleibt taubenhaft

EZB-Präsident Mario Draghi gab sich an einer Rede am Montag taubenhaft und hielt am QE fest, worauf sich der EUR kurz etwas abschwächte. Die Anleger schauen bereits mit Spannung auf den 8. Juni, wo von der EZB weitere Hinweise auf den Fahrplan des QE-Programms, respektive dessen Auslaufen erwartet wird. Der gemischt ausgefallene Arbeitsmarktbericht in den USA bewirkte ein weiterer Anstieg im EUR/USD in Richtung 1.13. Der USD/CHF verlor im Gegenzug den Support bei 97 Rappen und sank auf 96.5 Rappen. Der EUR/CHF hielt sich aus der Hektik und blieb bei 1.086.

Der Goldpreis bewegt sich seit 2 Wochen in einem engen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...