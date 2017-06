Walldorf - Autobahn Tank & Rast und SAP intensivieren ihre langjährige Innovationskooperation. Die Zusammenarbeit umfasst zukünftig die Bereiche Digital- und Big Data-Marketing, programmatische Onlinewerbung, standortbezogene Dienste sowie das Internet of Things (IoT). Die von der Cittadino Digital, ein mit Tank & Rast verbundenes und auf Digital Media-Projekte spezialisiertes Unternehmen, entwickelte MoovOn-App bietet mobilen Menschen aktuelle Services sowie klare Mehrwerte während der Reise.

Getreu dem Motto "Unterwegs sein lohnt sich", erhalten die Nutzer der MoovOn-App für zurückgelegte Kilometer MoovCoins, unabhängig von genutzten Verkehrsmitteln und der Bewegungsart. Die MoovCoins werden gesammelt und können dann gegen attraktive Prämien bei verschiedenen Prämienpartnern eingelöst werden. Die App ist an die SAP Exchange Media Plattform (SAP XM) angebunden, die auf der SAP Cloud Plattform aufsetzt.

Dr. Tanja Rückert, EVP LoB Digital Assets and IoT bei SAP: "Zusammen mit Kunden und Anwendern wie Autobahn Tank & Rast ist SAP die treibende digitale Innovationskraft und Vorreiter der digitalen Transformation. Mit SAP XM hat SAP ihr digitales Marketingportfolio im Mai 2016 erweitert und bietet ein integriertes digitales Media-Network auf Basis der SAP Cloud Plattform an. SAP XM verbindet Werbetreibende und Anbieter von digitalen Werbeflächen direkt in der Cloud und bringt Angebot und ...

