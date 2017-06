Wien - Heute werden die noch ausstehenden Länderergebnisse der Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungssektor im Euroraum für Mai veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aufgrund der vorliegenden Schnellschätzung für den Euroraum sowie Deutschland und Frankreich rechnen die Analysten der RBI für Italien und Spanien jeweils mit einem Rückgang um knapp einen Punkt. Mit dem sentix-Investorenvertrauen stehe zudem der erste Stimmungsindikator für den Euroraum im Juni zur Veröffentlichung an. Die Analysten der RBI erwarten ein in etwa unverändertes Niveau verglichen mit Mai. In den USA werde die JOLT-Umfrage veröffentlicht. Man gehe davon aus, dass die Zahl der unbesetzten Stellen auch im April bei knapp 6 Millionen und damit weit über dem zyklischen Durchschnitt gelegen habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...