Frankfurt - Das Hauptaugenmerk richtet sich in der neuen Woche auf Europa, denn mit der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank und den britischen Parlamentswahlen stehen wichtige Ereignisse an, so die Analysten der Helaba.Im Hinblick auf die EZB hätten die Analysten in den letzten Wochen mehrmals ihre Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass angesichts der soliden Stimmungswerte eine ausbalancierte konjunkturelle Risikoeinschätzung seitens der EZB vorgenommen werde. Die gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerindices des europäischen Dienstleistungsgewerbes hätten dies mit robusten Werten nochmals untermauert und auch das heutige sentix-Investorenvertrauen dürfte ein hohes Niveau aufweisen.

