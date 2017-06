Der französische Hersteller von Edelprodukten Hermès (ISIN: FR0000052292) will seinen Aktionären auf der Hauptversammlung am Dienstag in Paris eine Dividende in Höhe von 3,75 Euro für das letzte Geschäftsjahr vorschlagen. Eine Zwischendividende in Höhe von 1,50 Euro wurde bereits im Februar ausgeschüttet. Der restliche Betrag in Höhe von 2,25 Euro wird nach der Hauptversammlung ausgeschüttet. Im letzten Jahr erhielten die ...

