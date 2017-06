In der vergangenen Woche kletterte der DAX mal wieder auf ein neues Allzeithoch. Am Freitag stieg er bis auf 12.878 Punkte. Gestern wurde aufgrund des Feiertages in Deutschland nicht gehandelt. Heute startet er in die neue Handelswoche. Woher die Impulse nun kommen und was charttechnisch zu beachten ist, erfahren Sie hier von Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.