Cassini Resources: Das Joint Venture mit OZ Minerals birgt riesige Chancen Highlights Eines der aussichtsreichsten Nickel-Projekte in Australien Kapitalstarke OZ Minerals kooperiert als Joint-Venture-Partner bei der Entwicklung des Projekts Risiko wird durch das JV minimiert: Keine Investitionsverpflichtungen bis zur Entscheidung über den Minenbau Zwei weitere aussichtsreiche Frühphasenprojekte im Portfolio Westaustralien bietet beste fundamentale Voraussetzungen Australien ist ohne Zweifel eine der wichtigsten Bergbauregionen der Welt. Seit langem schon werden auf dem Kontinent alle möglichen Rohstoffe gefördert. Tausende Bergbaugesellschaften haben das Land im Laufe der Generationen mit ungezählten Bohrungen "durchlöchert", rund ein Zehntel des australischen Bruttoinlandsprodukts wird im Rohstoffgeschäft erwirtschaftet, von dem vor allem der Export der Australier profitiert. Es fällt fast schwer zu glauben, dass in dieser traditionellen Rohstoffnation noch riesige neue Vorkommen an Rohstoffen entdeckt werden, die für die Geburt neuer Börsenstars sorgen könnten. Doch die Realität zeigt, dass dies definitiv möglich ist und die Weiten des australischen Kontinents noch viele Überraschungen bereithalten. Zugegeben, man muss nach solchen Gelegenheiten schon einigermaßen tief graben, sie sind nicht gerade in reichlicher Zahl vorhanden und schon gar nicht alltäglich. Vieles muss stimmen: Ein noch geringer, aber stark ausbaufähiger Börsenwert, eine interessante Projektpipeline, bei der wichtige Entwicklungsschritte in absehbarer Zeit anstehen und die möglichst in sicheren Jurisdiktionen liegen, ein kompetentes Management, das sein Können schon woanders gezeigt hat. Kommt noch ein finanzkräftiger Partner dazu, wird es erst recht interessant. Gibt es nicht? Doch, gibt es und wir haben ein solches Unternehmen gefunden: Cassini Resources (ASX: CZI; WKN: A1JNU6; ISIN: AU000000CZI9) Die "big story" von Cassini Resources beginnt im Jahr 2014: In dem Jahr erwirbt die australische Gesellschaft vom Bergbauriesen BHP Billiton das Projekt "West Musgrave" in Westaustralien. Die Region ist zwar nicht gerade stark besiedelt, dennoch sind die Bergbauregionen in dem australischen Bundesstaat mit einer vergleichsweise exzellenten Infrastruktur ausgestattet - die Folge der langen Bergbautradition des Landes. Das Gebiet, in dem "West Musgrave" liegt, hat alles, was man als Bergbauunternehmen so benötigt, inklusive der Infrastruktur und der Unterstützung der lokalen Bevölkerung. Große Summen wurden bereits seit dem Jahr 2000 in die Exploration des Gebietes gesteckt, das erdoberflächennahe Mineralisierungen aufweist und auf dem bereits Explorationsbohrungen mit 75.000 Metern Länge stattgefunden haben. Eines der größten unentwickelten Nickelvorkommen Australiens Die schon vorhandenen Explorationsarbeiten haben Folgen: "West Musgrave" weist heute eine der größten Nickelreserven Australiens aus und Cassini Resources sitzt auf einem wertvollen Berg von Explorationsdaten, der die weiteren Arbeiten massiv beschleunigt. Obwohl die genauen Ausmaße des Vorkommens noch gar nicht exakt bekannt sind, liegt das Vorkommen jetzt schon auf Platz 4 der australischen "Hitliste" der Nickelprojekte, die sich in der Entwicklungsphase befinden. Auf den Hauptvorkommen des Projekts, genannt "Babel" und "Nebo", sind bereits jetzt Ressourcen in den Kategorien "indicated" und "inferred" von mehr als 200 Millionen Tonnen Gestein bekannt, die auf einen Durchschnitt von 0,7 Prozent Nickeläquivalent kommen - neben dem Hauptprodukt Nickel ist dort vor allem Kupfer vorhanden. Etwas mehr als die Hälfte der Ressource ist als "inferred"...

