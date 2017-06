Das Elektrohandwerk sieht sich aktuell mit den Auswirkungen der Digitalisierung konfrontiert - auf verschiedenen Ebenen. Dazu und zu weiteren aktuellen Fragestellungen rund um das Elektrohandwerk unterhielten wir uns mit Lothar Hellmann im Vorfeld der ZVEH-Jahrestagung.

»de«: Herr Hellmann, die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf das Elektrohandwerk standen im Fokus der Jahrestagung 2016. Ist das Thema auch dieses Jahr wieder auf der Tagesordnung?

L. Hellmann: Die Digitalisierung ist nach wie vor in vollem Gang und wird das Elektrohandwerk auch in den kommenden Jahren vor neue Herausforderungen stellen. Daher befassen wir uns auch auf der Jahrestagung 2017 intensiv mit dieser Thematik. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wird es dazu einen Vortrag von Zukunftsforscher Kai Gondlach geben. Er referiert darüber, wie die neue Geschwindigkeit Produkte, Prozesse und Kundenverhalten verändert. Auch auf dem E-Kongress, der Mitte September in Bonn stattfindet, wird die Digitalisierung das prägende Thema sein.

»de«: Hersteller planen eigene Online-Shops oder bieten Contracting-Lösungen für den Endkunden an, Großhändler öffnen sich allen Gewerbetreibenden, Energieversorger bieten PV-Komplettpakete - die etablierten Gewerke- und Vertriebsgrenzen scheinen sich zu verschieben oder sogar aufzulösen. Chance oder Risiko für das Elektrohandwerk?

L. Hellmann: Sowohl als auch. Ein Risiko ist die Digitalisierung vor allem für die Betriebe, die sich nicht rechtzeitig darauf einstellen. Eine Chance ist sie für diejenigen, die rechtzeitig die Weichen im Betrieb richtig stellen oder schon gestellt haben.

Wir sehen einen Trend dahingehend, dass viele Marktteilnehmer - außerhalb des Elektrohandwerks - in eine direkte Kundenbeziehung drängen, sei es Dienstleistung oder Informationsangebote oder anderes. Aus meiner Sicht sollten jedoch auch in Zukunft wir diejenigen sein, die beim Kunden die Dienstleistung erbringen. Und das umfasst nicht nur die Lieferung von Produkten, sondern die komplette Beratung, Installation, Inbetriebnahme und darauf aufbauende Services.

»de«: Eine Auswirkung der Digitalisierung: Produkte und deren Preise sind heute für den Kunden via Internet recht transparent. Wie soll man damit umgehen?

L. Hellmann: In der Tat kann heute jeder Kunde für nahezu alle Produkte im Internet Preise sehen und die Produkte auch online bestellen. Doch wie bereits erwähnt: Wir bieten eben nicht nur den reinen Produktverkauf, sondern die komplette Dienstleistung drum herum. Dieser Vorteil für den Kunden muss natürlich auch eingepreist werden. Denn um diese Dienstleistungen komplett erbringen zu können, muss ich zum Beispiel meine Mitarbeiter entsprechend weiterbilden.

Wir müssen davon wegkommen, Beratung als kostenlosen Service anzubieten und den Kunden umfassend zu informieren - und dann kauft er anderswo. Beratung als Teil unseres umfangreichen Serviceangebots hat ihren Wert und ihren Preis, und das sollten wir dem Kunden auch transparent machen. Wir erbringen eine Komplettleistung, diese Kompetenz soll sich auch im Angebot wiederspiegeln.

»de«: Das Thema Fachkräftemangel ist nach wie vor präsent, die Auslastung vieler Betriebe ist weiterhin sehr hoch. Was können die Betriebe dagegen tun?

L. Hellmann: Von 2014 auf 2015 stieg die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Elektrohandwerk um 4,7?%, und von 2015 auf 2016 nochmals um 3,2?%. Das zeigt, dass wir hier im Elektrohandwerk auf einem guten Weg sind und unsere ...

