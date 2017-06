In Ann Arbor fertigt Kaiser Optical Systems - seit 2013 Teil der Endress+Hauser Gruppe - Raman-Spektroskope. Die Analysatoren, die Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase auf Zusammensetzung und Materialeigenschaften untersuchen, kommen im Prozess wie auch im Labor zum Einsatz. In knapp einjähriger Bauzeit entstand dort ein Neubau, der die Nutzfläche auf 8.100 m2 mehr als verdoppelt hat. Damit rüstet sich das Unternehmen für weiteres Wachstum. "Die Erweiterung ermöglicht uns, unsere Analysatoren künftig in noch größeren Stückzahlen zu produzieren ...

