Daimlers Vorstandschef Dieter Zetsche wird gefeiert wie ein Popstar. Doch der Abgasskandal könnte jetzt sein Image ramponieren - und nicht nur das.

Daimler-Chef Dieter Zetsche steigt nach einer Diskussion in der Frankfurter Paulskirche vom Podium, schon ist er von Zuhörern umringt: "Dieter, ich habe mit meinem Chef gewettet, dass ich ein Foto kriege!", ruft eine Frau. Der Manager ist spät dran, seine Entourage drängt, aber er dreht sich um und lächelt mit der Dame in die Kamera.

Solche Szenen wiederholen sich, in Paris, in Detroit - egal, wo Zetsche auftritt. Er ist nicht nur Chef des Premium-Autobauers. Er ist ein Popstar.

Doch seit Kurzem sind Flecken auf dem Stern. Vorvergangene Woche durchsuchten Stuttgarter Staatsanwälte wegen Daimler elf Objekte. Der Verdacht: Betrug und strafbare Werbung. Daimler könnte die Abgaswerte seiner Dieselfahrzeuge manipuliert haben, ähnlich wie Konkurrent Volkswagen.

Ermittelt wird bislang allgemein gegen Mitarbeiter von Daimler, nicht gegen Vorstände. Für Zetsche kommen die Ermittlungen dennoch zur Unzeit.

In den USA ist eine vom Justizministerium in Auftrag gegebene Untersuchung im Zusammenhang mit Abgasemissionen noch nicht abgeschlossen. Daimler lässt nun den Zertifizierungsprozess für Diesel-Pkw ruhen. Der "Aufwand für die Zertifizierung von Dieselmotoren" sei in den USA stark gestiegen, teilt Daimler mit. Deshalb verzichtet Zetsche auf Geschäfte in einem der gewinnträchtigsten Märkte der Welt? In Deutschland läuft eine Untersuchung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA), das den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen mehrerer Hersteller kontrolliert hat. Bei einem ersten Test im vergangenen Jahr fielen alle drei getesteten Autos von Daimler negativ auf, weil sie deutlich mehr CO2 ausstießen als beim Zulassungstest.

Daimler erklärt hierzu: "Das KBA hat die Messungen wiederholt." Bei den neuen Tests soll das KBA "die unauffälligen und positiven CO2-Messergebnisse unserer Fahrzeuge" bestätigt haben. Das Verkehrsministerium sagt, dass die ersten Messergebnisse für einen Bericht der Untersuchungskommission Volkswagen als "Nebenprodukt" angefallen seien. "Es handelt sich um keine belastbaren Werte."

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Oliver Krischer, wittert in Berlin verwerflichen Lobbyismus: "Verkehrsminister Alexander Dobrindt ist dabei, das Thema mit den Autobauern irgendwie geradezubiegen. Schließlich will man manches Flaggschiff der deutschen Automobilindustrie nicht durch einen weiteren Skandal in Verruf kommen lassen", sagt er.

Das Abgasthema könnte sich ausweiten. Bislang ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Daimler-Mitarbeiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...