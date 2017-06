Mit großer Spannung wurde das ASCO-Meeting, die wichtigste Konferenz der Krebsforschung, bei den Anlegern von Roche erwartet. Zwar meldete der Konzern durchaus Erfolge, letztendlich sorgte er aber dennoch für eine Enttäuschung. Roche hat zu zwei der zuletzt wichtigsten Studien ausführliche Daten vorgelegt. So habe in der APHINITY-Studie die Kombination aus Perjeta (Pertuzumab), Herceptin (Trastuzumab) und Chemotherapie die Gefahr deutlich reduziert, dass die Brustkrebserkrankung zurückkehre, teilt Roche am Montag mit. In der ALEX-Studie wiederum habe sich gezeigt, dass eine Behandlung mit Alecensa (Alectinib) die Gefahr deutlich reduziere, dass eine bestimmte Art von Lungenkrebs entweder weiter fortschreitet, oder die Patienten sterben.

