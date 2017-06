Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach dem verlängerten Pfingstwochenende mit deutlichen Kursverlusten gestartet. Dies liegt an der markant unter Druck stehenden Roche Bons, die gegen ein Fünftel der SMI-Marktkapitalisierung auf die Waage bringen. Der Pharmakonzern hat an dem Onkologiekongress Asco vom Pfingstwochenende mit den Daten aus der vielbeachteten Aphinity-Studie nicht überzeugt. Die Vorgaben von der Wall Street, wo am Montag gehandelt wurde, sind ebenfalls wenig berauschend.

Zu Reden geben die Spannungen auf der arabischen Halbinsel sowie vor allem der Terroranschlag in London von Samstagabend. Das Attentat hatte am Montag die Anleger in London, Paris und Mailand verunsichert und zu Kursverlusten geführt. Im Blick ist auch bereits die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Analysten rechnen mit Signalen für eine perspektivisch weniger lockere Geldpolitik. Ebenfalls am Donnerstag stehen die Parlamentswahlen in Grossbritannien auf dem Programm, am Wochenende jene in Frankreich. Daneben könnte die politische Unsicherheit in den USA angesichts der angesetzten Anhörung des entlassenen FBI-Chefs James Comey wieder zunehmen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 09.30 Uhr 0,77% auf 8'974,62 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt 0,59% auf 1'415,46 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,66% auf 10'222,31. Von den 30 wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...