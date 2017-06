Aktie im Fokus - Steinhoff International

Steinhoff wer? Das Unternehmen, das erst Ende 2015 an die Börse kam, dürften so die wenigsten kennen. Aber die Marken, die zum Konzern gehören, dafür wohl fast jeder. Denn viele von Ihnen dürften schon bei den XXXL Möbelhäusern oder Poco Domäne eingekauft haben.

Insofern laufen die Geschäfte des Konzerns, der in Südafrika sitzt, sein operatives Geschäft jedoch über die Niederlande abwickelt und überwiegend in Deutschland betreibt, rund. Dies zeigt sich jedoch bis dato noch nicht in der Bewertung der Aktie, die mit einem KGVe von ca. 14 günstig bewertet erscheint. Charttechnisch hat sie dagegen zuletzt eine Basis gelegt, von der aus sie in Kürze, in Richtung ihres bisherigen Allzeithochs, durchstarten könnte.

