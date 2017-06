flatex Morning-news DAX update

Der DAX (Xetra) eröffnete heute mit 12.771,54 Punkten leicht unterhalb der Marke von 12.800. Dies zeichnete sich aufgrund der Verluste im asiatischen Handel sowie leicht negativer US-Index-Futures auch bereits ab. Die Gründe für die Schwäche in Asien waren dabei vielfältiger Natur. Zum Einen läuft die chinesische Volkswirtschaft schon länger nicht mehr ganz rund, zum Anderen kam es über das Wochenende zu neuen Spannungen im Nahen Osten. So werfen die Nachbarländer dem Emirat Katar die Unterstützung von Terroristen vor und haben die Verbindungen zu dem kleinen Golfstaat gekappt.

Dies sorgte auch kurzfristig für einen kleinen Sprung beim Ölpreis, der jedoch sofort wieder abverkauft wurde. Inzwischen scheinen sich die Gemüter jedoch langsam wieder zu beruhigen, zumal Kuwait, die Türkei sowie US-Präsident Donald J. Trump in dem Streit vermitteln wollen. Daher sollte man die politischen Risiken nicht überbewerten, wenngleich der DAX sie heute natürlich erst einmal einpreist. Sollte es jedoch wider Erwarten doch zu einer Eskalation in diesem Streit kommen, sollten die Aktionäre der Deutschen Bank und von Volkswagen (VW) hellhörig werden. Denn bei beiden DAX-Konzernen ist Katar als Großaktionär an Bord.

