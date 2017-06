Bonn - Am US-Arbeitsmarkt wurden im Mai lediglich 138 Tsd. neue Stellen (ex Agrar) geschaffen, so die Analysten von Postbank Research. Damit sei das Ergebnis deutlich hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, die nicht zuletzt durch die robuste Vorabschätzung des privaten Dienstleisters ADP noch einmal Auftrieb erhalten hätten.

