Wien - Am Freitag gab die OMV AG bekannt, Absichtserklärungen mit Gazprom (Grundsätze der möglichen Zusammenarbeit im Gasbereich) und Gazpromneft (Zusammenarbeit bei Entwicklungen von Projekten im Iran) am Internationalen Wirtschaftsforum 2017 in St. Petersburg unterzeichnet zu haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

