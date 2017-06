Bonn - Die Kapitalmarktzinsen zogen gestern leicht an, ohne dass hierfür klare Impulse auszumachen waren, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger Bunds sei um 1 Basispunkt auf 0,29% gestiegen. Die Renditen 2- und 5-jähriger Bundesanleihen seien um jeweils 2 Basispunkte auf -0,71% bzw. -0,43% geklettert. 10-jährige US-Treasuries hätten mit 2,18% um 1 Basispunkt höher als am Vortag rentiert. (06.06.2017/alc/a/a)

