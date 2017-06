Frankfurt am Main - Falls der Senat die geplante Gesundheitsreform der US-Regierung abgesegnet, könnten Moats im US-Gesundheitssektor besser aufgestellt sein als ihre Wettbewerber, so Torsten Hunke, Managing Director von VanEck Europe.Moats, das seien Unternehmen mit einem "breiten Graben", also nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. "Wir sehen durchaus Gefahren für den Sektor. Schätzungen zufolge könnten mehr als 20 Millionen US-Amerikaner in den kommenden zehn Jahren ihre Krankenversicherung verlieren", so Torsten Hunke. "Für Moat-Investoren sehen wir beim aktuellen Gesetzesentwurf allerdings keinen allzu großen Grund zur Sorge." Und das, obwohl der Gesundheitssektor knapp ein Drittel des Volumens des Morningstar Wide Moat Focus Index ausmache.

