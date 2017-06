Zürich - Der Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International AT EUR (ISIN LU0644935669/ WKN A1JCPJ) investiert weltweit in Aktien, so die Experten von Swisscanto Invest.Die Besonderheit des Fonds sei die modellbasierte Aktienanalyse, die eine dynamische Auswahl der sechs Faktorkategorien Wachstum, Value, Qualität, Risiko, Momentum und Größe vorsehe. Diese modellbasierte Aktienanalyse habe den Vorteil, dass sich viel mehr Unternehmen analysieren lassen würden - in diesem Fall rund 48.000 Unternehmen weltweit - als mit einer klassischen Methode. Mithilfe des Modells werde eine Rangliste der Unternehmen und ihrer Attraktivitätskennzahlen erstellt. Die attraktivsten Titel eines Sektors seien dann potenzielle Kaufkandidaten. Das Portfolio des Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International EUR B umfasse in der Regel rund 300 Werte und wende das Prinzip der vielen kleinen Prognosen systematisch an.

