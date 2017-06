ALVAREZ & MARSAL ERNENNT GEORG HOCHLEITNER ZUM MANAGING DRECTOR PRIVATE EQUITY PERFORMANCE IMPROVEMENT F?oR DEUTSCHLAND



München - 06.06.2017 ??" Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führender Dienstleister für Unternehmen in komplexen und au?Yergewöhnlichen Situationen, hat Georg Hochleitner als Managing Director im Geschäftsbereich Private Equity Performance Improvement für Deutschland gewonnen. Der Geschäftsbereich Private Equity Performance Improvement ist darauf spezialisiert, im Rahmen von Firmentransaktionen zu helfen, den Unternehmenswert zu maximieren und Risiken zu vermindern. Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Operational und Commercial Due Diligence sowie Value Creation.



"Georg wird unser Angebot im sich rasch steigernden Geschäftsbereich Private Equity Performance Improvement weiter ausbauen. Wir freuen uns, mit ihm eine weitere starke Persönlichkeit in unseren Reihen willkommen zu hei?Yen, so Jürgen Zapf, Managing Director der A&M Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Co-Head der deutschen A&M Praxis, und weiter: "Die deutsche A&M Praxis ist überproportional gewachsen ??" Georg ist ein weiterer wichtiger Garant für uns zur Fortsetzung des Erfolgspfads und weiteres starkes Wachstum". Georg Hochleitner fügte hinzu: A&M genie?Yt sowohl in Deutschland wie auch weltweit einen exzellenten Ruf für seinen praxis- und umsetzungsorientierten Dienstleistungsansatz. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren au?Yerordentlich vergrö?Yert und deutlich weiter entwickelt. Ich freue mich darauf, meinen Beitrag für weiteres Wachstum zu leisten.



Georg Hochleitner blickt auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in führenden Beratungsunternehmen zurück. Er verfügt über umfassende Erfahrungen in der strategischen Markt-, Wettbewerbs- und Industrieanalyse, sowie in der Strategiearbeit mit Unternehmen in einer Vielzahl von Industrien. Vor seinem Wechsel zu A&M war Georg Hochleitner als Partner bei Goetzpartners Management Consultants tätig und verantwortete hier die Private Equity Practice. Davor war er etliche Jahre bei Rothgordt & Cie und zuvor bei Bain & Company. Er studierte Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien sowie Gesundheitsökonomie an der Harvard School of Public Health in Boston und begann seine Berufslaufbahn bei einer führenden privaten österreichischen Krankenhausgruppe.



GLOBAL, VIELSEITIG, ERFAHREN. Unternehmen, Investoren und Regierungsstellen auf der ganzen Welt vertrauen Alvarez & Marsal (A&M), wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen, um Veränderungen voranzutreiben und Wertsteigerungen zu erzielen.



Seit 1983 in Privatbesitz, ist A&M ein weltweit führender Anbieter von ganzheitlichen Wertsteigerungsprogrammen, Turnaround- und Sanierungsberatung, sowie Interims-Management Lösungen für Unternehmen. Im Zusammenwirken mit den Führungskräften und Stakeholdern unserer Mandanten unterstützt A&M bei der Verbesserung von Umsatz und Rendite, erschlie?Yt neue Potenziale und schafft Werte. Unsere Top-Spezialisten sind erfahrene Führungskräfte, erstklassige Berater und Branchenveteranen deren reicher Erfahrungsschatz unsere Mandanten dabei unterstützt, aus Veränderungen strategischen Mehrwert zu schöpfen, Risiken zu kontrollieren und bei jedem Schritt eine Wertsteigerung zu erzielen.



Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschlie?Ylich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich. (END) Dow Jones NewswiresJune 06, 2017 04:16 ET (08:16 GMT)