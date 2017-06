Der Sänger Wincent Weiss findet starke Frauen gut. "Ich mag Frauen, die wissen, wo sie hinwollen. Zielloses Jobben verstehe ich nicht", sagte der Musiker der Frauenzeitschrift "Emotion" (Ausgabe 7/17).

"Meine Mutter ist so eine starke Frau. Sie geht den Weg, auf den sie Bock hat." Noch mehr starke Frauen wünscht sich der 24-Jährige auch im Pop-Business: "Im Radio werden immer noch mehr Männer als Frauen gespielt. Das kann sich in meinen Augen gern ändern."

Auszeiten vom frühen Starrummel genießt der Sänger in den eigenen vier Wänden: "Ein Tag frei und ich bleibe im Bett, bestelle mir Sushi und lass mich von Netflix-Folgen berieseln. Danach fühle ich mich richtig schlecht, weil ich nichts geschafft habe", sagte der Wahl-Berliner. Richtig runter kommt er am besten in der Heimat - "mit intensiver Schwester- und Mamazeit", erzählte Weiss.

"Familie bedeutet für mich Verlässlichkeit. Beständigkeit, über alle Höhen und Tiefen hinweg. Familie kann schnell vorbei sein, gerade die kostbare Zeit mit den Großeltern. Jeder Abschied kann der letzte sein, die Angst reist gerade intensiv durch meinen Kopf", sagte der Sänger, dessen Großeltern seinen Erfolg auf Social Media verfolgen.

"Mein Opa kommentiert und teilt fleißig auf Facebook."