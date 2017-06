Weinfelden (ots) -



Heidi Klum und Lidl machen hochwertige Mode für jeder-mann

erschwinglich. Mit dieser Fashion-Offensive wertet Lidl sein

Textilangebot für Kunden dauerhaft auf, bietet Vielfalt in der

Kollektion und modische Trends.



Dass Heidi Klum Modeliebhaberin, Designerin und Trendsetterin ist,

ist kein grosses Ge-heimnis. Was jedoch bisher ein Geheimnis war,

ist, dass sie Lidl im Rahmen seiner zukünftigen Fashion-Offensive

tatkräftig unterstützen wird. Diese Unterstützung übersteigt dabei

das reine Testimonial-Dasein: Heidi hat für Lidl eine eigene

Kollektion designt, die ihre Handschrift trägt. Ende des Jahres

können sich Lidl-Kunden auf die exklusive Lancierung freuen.



"Ich hoffe, dass meine Kollektion, die ich für Lidl kreiert habe,

gefällt. Es hat mir viel Spass gemacht... Wie auch ich hat Lidl einen

sehr hohen Anspruch an tolle Produkte in guter Qualität zu einem

super Preis. Denn Mode soll Spass machen und jeder sollte sich diese

Freude leisten können", sagte Heidi Klum zur Bekanntgabe der

Partnerschaft.



Die "Lidl Fashion Week"



Dauerhafte Dynamik bekommt die modische Offensive mit der "Lidl

Fashion Week": eine langfristig angelegte Verkaufsplattform, auf der

Lidl sein globales Fashion-Angebot präsentiert. Die "Lidl Fashion

Week" findet mehrmals im Jahr international in allen Lidl-Filialen

und in den Onlineshops statt. Exklusiv in dieser Zeit stellt der

Einzelhändler seine Fashion-Kollektionen vor. Den Anfang macht Heidi

Klum.



"Heidi ist eine Power-Frau und sprüht vor Inspiration. Sie ist in

den Fashion-Kreisen stark verankert und trotzdem auf dem Boden

geblieben. Heidi strahlt Lebensfreude und Energie aus, sie ist der

perfekte "Match" zu Lidl und zu unseren Kunden", so Georg Kröll, CEO

Lidl Schweiz. "Wir freuen uns auf ihre Kollektion, die im Rahmen

unserer "Lidl Fashion Week" in die Filialen kommt."



Über Lidl Schweiz



Qualität, Frische und Swissness zeichnen das ausgewählte Sortiment

von Lidl Schweiz aus. Effizienz prägt die Welt von Lidl. Dies

garantiert das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und schafft die Basis

für gelebte Nachhaltigkeit, die allen etwas bringt.



Lidl Schweiz betreibt zwei Warenverteilzentren, das eine in

Weinfelden (TG), das andere in Sévaz (FR). Diese bedienen die über

100 Filialen in der ganzen Schweiz, weitere Filialen werden in den

nächsten Jahren eröffnet. Das Unternehmen beschäftigt heute bereits

rund 3'000 Mitarbeitende - und monatlich kommen neue dazu.



