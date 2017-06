Hamburg (ots) - Birgit Schrowange (59) hat in den vergangenen Monaten knapp neun Kilo abgenommen und ist jetzt mit ihrer Größe 38 zufrieden. Neben Abnehmtricks spricht die Moderatorin im exklusiven CLOSER-Interview (EVT 07.06.) auch übers Älterwerden, Beauty-OPs und Männer in der Midlife-Crisis.



Das Outfit von Birgit Schrowange muss unkompliziert und alltagstauglich sein. "Ich bin kein Marken-Freak", so die 59-Jährige. Während sie sich aus beruflichen Gründen darauf einlässt, ihre Haare zu färben, würde sie sich nie einer Schönheitsoperation unterziehen: "Nächstes Jahr werde ich 60, aber Spritzen und Schnitte werde ich auch in Zukunft nicht zulassen." Ebenso wenig Verständnis hat die Moderatorin für ältere Männer mit wesentlich jüngeren Frauen. Ihre Grenze liegt bei plus/minus zehn Jahren.



Apropos 60: Denkt sie über ihr Karriere-Ende nach? "Ich könnte mir vorstellen, mich in zwei, drei Jahren aus dem Fernsehen zu verabschieden", sagt Birgit Schrowange.



