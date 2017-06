Die einen scheinen ihn fast zu vergöttern, die anderen sind skeptisch: Der Thermomix spaltet die deutschen Verbraucher. Die Polarisierung trägt wohl mit dazu bei, dass die Küchenmaschine in aller Munde ist.

Heute hatte ich mal wieder eine Thermomix-Spam-Mail im Postfach. "Gewinnen Sie den Thermomix TM5", schlug mir ein fragwürdiger Absender vor. Ich habe darauf verzichtet, an einer Umfrage teilzunehmen um herauszufinden, ob ich mich "als Gewinner qualifizieren" würde.

Aber ich finde es bemerkenswert, dass der Thermomix, eine Art smarte Küchenmaschine, offenbar so begehrt ist, dass Spammer ihn schon als Köder missbrauchen. Auch wenn sicherlich kein Unternehmen gerne mit Spam in Verbindung gebracht werden möchte, auch der Thermomix-Hersteller Vorwerk nicht, spricht es wohl eher für das Produkt, dass es im Verdacht steht Klickreflexe auszulösen.

Dass es gut aussieht für das Image von Vorwerk und Thermomix bestätigt ein Blick in den Markenmonitor BrandIndex. Darin erfassen wir bei YouGov in täglichen Umfragen, wie Verbraucher hunderte Marken einschätzen. Eine Größe fällt dabei sofort auf: 14 Prozent der Befragten geben aktuell an, sich kürzlich mit Freunden oder Bekannten über den Thermomix unterhalten zu haben. Keine andere der insgesamt 40 Haushaltsgeräte-Marken im deutschen BrandIndex sorgt für so viel Gesprächsstoff.

Der Thermomix ist etwas Besonderes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...