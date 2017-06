Luzern (ots) -



Firmen, Gemeinden und Wohnüberbauungen können mit "Mobility-Flex"

einen Carsharing-Standort direkt vor ihrer Haustüre platzieren. Der

Clou: Je mehr das Auto unterwegs ist, desto geringer fallen die

Kosten aus.



Studien beweisen: Ein Mobility-Auto ersetzt zehn Privatautos - und

entsprechend viele Parkplätze. Zudem sparen die Nutzer Geld, weil sie

nur dann für Mobilität bezahlen, wenn sie sie auch wirklich brauchen.

Deshalb wünschen sich immer mehr Gemeinden, Firmen und

Immobilienverwaltungen Carsharing-Fahrzeuge für ihre Mitarbeiter oder

Bewohner. Ein Wunsch, den Mobility erfüllt: "Mit Mobility-Flex können

rechtliche Personen einen Carsharing-Standort eröffnen, wo auch immer

sie möchten" bestätigt Unternehmenssprecher Patrick Eigenmann. Dabei

müssten sie nur den Parkplatz stellen. "Um Fahrzeugbeschaffung,

Versicherungen, Buchungssystem und Reinigung kümmern wir uns."



Jede Fahrt verringert die Kosten für den Auftraggeber



Der Auftraggeber trifft seine Wahl aus Fahrzeugkategorien von

klein bis gross. Zugriff haben nicht nur seine Mitarbeiter oder

Mieter, sondern auch alle anderen Mobility-Kunden. Deshalb kann er

das Auto zu Blockzeiten reservieren.



Die Jahrespauschale für die kleinste Fahrzeugkategorie beginnt bei

CHF 12'650. Im Gegenzug rückerstattet Mobility - ebenfalls jährlich -

sämtliche Fahrtenumsätze der Mitarbeiter oder Mieter sowie 75% der

Umsätze aller anderen Mobility-Kunden. "Je besser der Standort also

läuft, desto weniger Fixkosten fallen an", schlussfolgert Eigenmann.

Mobility-Flex löst als übergeordnetes Angebot drei Einzellösungen des

Carsharing-Unternehmens ab.



