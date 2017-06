Allein schon das penetrante Surren einer Mücke kann Menschen aggressiv machen. In diesem Jahr könnten uns die stechenden Plagegeister besonders auf die Nerven gehen, denn sie haben ideale Startbedingungen.

Pfingstausflügler hatten in diesem Jahr vielerorts unangenehme Gesellschaft. "Mücken haben in diesem Jahr ideale Startbedingungen", sagt Doreen Walther, Mückenexpertin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) im brandenburgischen Müncheberg. "Bei einigen Arten sehen wir jetzt schon die zweite und dritte Generation."

Wenn die Witterung so mild bleibt und Gewitterschauer weiterhin regelmäßig für Pfützen und gut gefüllte stehende Gewässer sorgen, könnte sich die Mückenvermehrung kaskadenartig fortsetzen. Dann wird es auch im Sommer deutlich mehr Mücken geben als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...