FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES GB GROUP PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1250 (1148) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 2580 (2480) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1265 (1240) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BURBERRY GROUP TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 1580 (1630) PENCE - HSBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4500 (4200) PENCE - 'REDUCE' - JPMORGAN RAISES DE LA RUE PRICE TARGET TO 700 (670) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 415 (395) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MACQUARIE CUTS CAPE PLC TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 235 (240) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 560 (590) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PANMURE RAISES B.P. MARSH & PARTNERS PRICE TARGET TO 238 (221) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES G4S PRICE TARGET TO 385 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - S&P GLOBAL CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'STRONG SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1500 PENCE - S&P GLOBAL CUTS INTERCONTI HOTELS TO 'STRONG SELL' ('SELL') - TARGET 3860 PENCE - UBS RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 580 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 980 (835) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob/zb