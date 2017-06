Mainz (ots) - Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!



Mittwoch, 14. Juni 2017, 20:15 Uhr



Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle



Rätselhafter Mord Nachts dringt ein Unbekannter in die Wohnung einer alleinerziehenden Mutter ein. Er kennt nur ein Ziel: die junge Frau zu töten. Dass nebenan ein Kind schläft, stört ihn nicht.



Jahrzehnte ohne Identität Im Oktober 1995 wird eine männliche, zerstückelte Leiche gefunden. Bis heute weiß niemand, wer der Tote ist. Doch jetzt gibt es einen neuen Ansatzpunkt.



Albtraum Einbruch Als die beiden Mütter mit ihren Kindern das Haus betreten, ahnen sie nicht, dass sich im Keller zwei Einbrecher aufhalten. Kurz darauf kommt es zu einer gefährlichen Begegnung.



Missbrauch im Ferienlager Die vier Mädchen (8 und 9 Jahre) sind gerade unter der Dusche, als plötzlich ein Fremder auftaucht. Er gibt sich als Betreuer aus und vergeht sich nacheinander an den Kindern.



Der XY-Preis 2017 Zwei heiße Anwärter werden in dieser Sendung vorstellt: Es sind junge Männer, die auf dem Weg zum Flughafen Zeugen einer brutalen Tat wurden und beherzt eingeschritten sind.



Mittwoch, 12. Juli 2017, 20:15 Uhr



Aktenzeichen XY... ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle



Mord in Norwegen Ein traumhafter Tag an einem der schönsten Fjorde Norwegens. Genau hier wird eine junge Frau Opfer eines grausamen Verbrechens. Die Spur führt, wie es scheint, nach Deutschland.



Opfer gnadenlos gefoltert Zwei Einbrecher überwältigen einen 68-Jährigen in seinem Haus. Als die Täter nicht genug Beute finden, setzen sie ihr Opfer mit einem heißen Bügeleisen unter Druck.



Tatfahrzeug Bagger Drei Räuber haben einen Bankautomaten in einem Supermarkt im Visier. Um ihn zu knacken, haben sich die Männer extra einen Bagger besorgt und gehen brachial zu Werke.



Herzstillstand nach Raub Drei maskierte Männer überfallen ein Ehepaar brutal in dessen Haus. Nach der Tat erleidet die Frau einen Herzstillstand. Im Krankenhaus beginnt ein Kampf um Leben und Tod.



Unwirksamer Schutz Ein Ehepaar hat zwei große Hunde - auch zum Schutz vor Einbrechern. Doch als das Paar tatsächlich nachts überfallen wird, ist von den Hunden nichts zu sehen. Wie haben die Täter das geschafft?



Der XY-Preis 2017 Ein 47-Jähriger ist mit seiner kleinen Tochter unterwegs. Plötzlich trifft er auf eine Mutter, die seine Hilfe braucht. Am Ende steht ein Großeinsatz der Polizei.



