LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Einzelhändler in der Eurozone haben ihre Umsätze im April etwas weniger als erwartet steigern können. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,1 (Vormonat revidiert: 0,2) Prozent und lagen um 2,5 (2,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten eine Wachstumsrate von 0,2 prognostiziert. Im März waren die Umsätze nach vorläufigen Angaben um 0,3 Prozent gestiegen.

In der gesamten EU setzte der Einzelhandel 0,5 (minus 0,1) Prozent mehr um als im Vormonat, im Vergleich zum Vorjahr lagen die Umsätze um 3,0 (2,6) Prozent höher.

Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, registrierten Großbritannien (plus 2,8 Prozent), Finnland (plus 2,0 Prozent) sowie Portugal und Schweden (je plus 1,5 Prozent) die größten Anstiege, während die stärksten Rückgänge in Kroatien (minus 2,1 Prozent), Österreich (minus 1,2 Prozent) und Ungarn (minus 0,8 Prozent) verzeichnet wurden.

June 06, 2017

