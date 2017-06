Die Box von Witt-Gasetechnik ermittelt über eingebaute Sensoren Druck und Temperatur in ihrer Umgebung. Der Messbereich des Datenloggers reicht von 1 bis 2.000 mbar bzw. -20 bis 60 °C. Das Gerät ist nach IP55 wasser- und staubgeschützt. Nach dem Start über Taste oder Timer speichert die Box ihre Messungen in Intervallen von 100 ms, 1 s, 10 s oder 1 min. Die Erfassung läuft, bis sie per Tastendruck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...