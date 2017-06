Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat nach den jüngsten Terroranschlägen in Großbritannien stärkere Einreise-Kontrollen in Deutschland gefordert. Es gehe darum, "dass wir niemanden mehr in unser Land lassen mit völlig ungeklärter Identität und völlig ungeklärter Nationalität", sagte Bosbach im "Deutschlandfunk".

Einer der Täter von London sei unter zwei Namen bekannt gewesen, habe zwei Geburtsdaten und zwei verschiedenen Nationalitäten gehabt. Er sei der Meinung, dass man wissen müsse, "wer in unser Land kommt", so Bosbach weiter. Den Vorschlag von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), auch Kinder notfalls zu überwachen, unterstützte der CDU-Politiker. Außerdem müsse man Messenger-Dienste überwachen.

Diese seien "das größere Problem als das Internet".