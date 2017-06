München (ots) - Ein flacher Bauch, trainierte Beine und einen super-knackigen Po: Instagram-Star Sophia Thiel hat einen absoluten Traumbody. Nur für JOY (7/2017, EVT. 02.06.) hat die Fitness-Queen ein exklusives Workout erstellt. Auf der Extra-DVD finden JOY-Leserinnen genau das Trainingsprogramm, das junge Frauen sich wünschen: Es ist einfach, effektiv und schnell! Außerdem gibt Sophia dazu passende Ernährungs-Tipps und verrät ihre besten Kilo-Killer Rezepte. Denn: "Nicht nur Sport, sondern auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist wichtig", so die 22-Jährige auf der DVD. Im Heft wird der Weg zum Summer-Body begleitet: Ein Drei-Wochen-Trainingsplan und 15 Fit-Rezepte nach dem Mix & Match-Prinzip inspirieren die Leserinnen jeden Tag aufs Neue.



Auf der DVD begrüßt Sophia die JOY-Leserinnen mit einer herzlichen Ansprache: "Ich bin wahnsinnig stolz, dass wir die Chance haben, miteinander zu trainieren, miteinander zu kochen und den ersten Kontakt aufzunehmen. Ich hoffe, du hast sehr, sehr viel Spaß auf dieser DVD. Und jetzt, würd ich sagen: Legen wir los, ihr Lieben!"



Bikini-Body ohne Stress



Sophia schafft es mit ihrer positiven und persönlichen Art, auch echte Fitness-Muffel zu motivieren. "Setz dir ein Ziel. Wenn du es erreichst, wirst du dich so stark wie nie zuvor in deinem ganzen Leben fühlen", verspricht sie. Mit dem Trainings- und Ernährungsplan kommt der Bikini-Body ganz ohne Stress, ohne Hungern oder übertriebene Sporteinheiten: In nur drei Wochen wird sich die Zahl auf der Waage ändern. Und neben einem Knack-Po, einem flachen Bauch und Mega-Beinen sorgt das clevere Blitz-Workout auch noch für eine Extraportion Selbstbewusstsein.



Exklusive Ernährungs-Tipps



Damit sie motiviert in das Fitness-Programm starten, gibt Sophia den JOY-Leserinnen auf der DVD drei exklusive Ernährungs-Tipps. "Vorbereitung ist alles", lautet der erste. Deshalb setzt sie auf Meal-Prepping und auf "coole Behälter und Tupperdosen, in denen man alles mitnehmen kann."



Tipp 2:"Ihr solltet unterscheiden zwischen Langeweile, schlechten Gewohnheiten oder Heißhunger und in euch selbst hineinhören." So vermeidet man nämlich unnötige Futterattacken. Beim Durchhalten helfen den JOY-Leserinnen fünf leckere Kilo-Killer-Snacks (von Anti-Heisshunger-Trüffel bis zu den Gemüsesticks to go), die Sophia vor der Kamera Schritt für Schritt zubereitet. Ihr dritter und vermutlich wichtigster Tipp: "Verzeiht euch Ausrutscher! Nehmt Cheat-Days bewusst als etwas wahr, was ihr für euch gebraucht habt. Danach könnt ihr euch wieder zusammenreißen und weitermachen."



Wer Lust hat, sich nach den drei Wochen weiterhin von Sophia fit machen zu lassen, kann den beigelegten Rabatt-Gutschein-Code für ihr12-Wochen-Onlineprogramm nutzen.



Hinweis für die Redaktionen:



Die neue JOY-Ausgabe 7/2017 ist seit dem 2. Juni 2017 im Handel. Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichung frei.



Über JOY



Der Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune. Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einem einzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche und erfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optik präsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippsten Fashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier- und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neu zu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz von JOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für die Internationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in sieben Ländern erfolgreich erscheint.



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, InTouch Style und ab 29. März zusätzlich "einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



OTS: Bauer Media Group, JOY newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32925 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32925.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Anna Hezel Unternehmenskommunikation T +49 40 30 19 10 74 anna.hezel@bauermedia.com https://twitter.com/bauermediagroup