Lieber Leser,

Tesla-Chef Elon Musk hat eindringlich an seine Belegschaft appelliert, Gas zu geben, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Der Internet-Blog electrek berichtet von einer E-Mail, die der Self-Made-Milliardär an seine Arbeitnehmer verschickt haben soll. Darin bedient er sich einer ungewohnt drastischen Sprache und fordert zu einer "Hardcore-Mentalität" auf, um die "Tesla-Killer" - Wettbewerber wie Daimler und BMW - in Schach halten zu können.

BMW in Reichweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...