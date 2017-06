Lieber Leser,

der US-Dollar ist der aktuell Leidtragende, der von vielen Seiten belastet wird. Da wäre zum einen die Unklarheit darüber, wie es politisch in den USA weitergeht. Schließlich herrscht auch Unklarheit darüber, ob die Pläne Trumps überhaupt in näherer Zukunft umgesetzt werden könnten. Die Sache mit dem EX FBI-Chef Comey ist noch nicht geklärt, ist aber wichtig um ein Zeichen zu setzten, dass die Agenda früher oder später wieder fortgesetzt wird. Comeys Aussage wurde nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...