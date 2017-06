Bad Marienberg - Heute veröffentlichte Standard & Poor?s ein Update zu UNIQA und bestätigte das aktuelle Rating mit A-/stabil. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:UNIQA hat in Österreich eine starke Marktposition und ist einer der Marktführer am heimischen Versicherungsmarkt. Positiv für das Rating wirkt sich das ausgewogene Produktportfolio zwischen Lebens-, Sach- und Krankenversicherung aus. S&P bewertet Kapital und Ertragslage von UNIQA als stark und erwarte, dass beides auf diesem Niveau bleibt. Der stabile Outlook spiegelt S&Ps? Sicht wider, wonach die UNIQA Gruppe die starke Marktposition im Heimmarkt behaupten und gleichzeitig in Zentral- und Osteuropa weiter ausbauen wird.

