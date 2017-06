Die Gazprom-Aktie kennt aktuell nur einen Weg: Abwärts! Per heute fällt das Papier auf ein neues 6-Monats-Tief, seit Jahresauftakt 2017 müssen Gazprom-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von 24% verbuchen. Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, erhebt die Ukraine eine weitere Milliardenforderung gegen Gazprom. Die ukrainische Kartellbehörde verlange 171,9 Milliarden...

