München - Die Münchner Privatbank Merck Finck hat ihre generelle Aktienpositionierung auf neutral reduziert, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Gleichzeitig halte sie an der Übergewichtung europäischer Titel und an der Untergewichtung von US-Titeln fest.

