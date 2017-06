Bad Marienberg - Bundeskanzlerin Merkel ist bestürzt über den erneuten Anschlag in London, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Ich denke in diesen Stunden in Anteilnahme und Solidarität an unsere britischen Freunde und an alle Menschen in London", so die Kanzlerin.

