Als am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht wurden, sorgte besonders die extrem niedrige Arbeitslosenquote von 4,3% für Aufsehen - denn diese 4,3% sind der niedrigste Wert seit 16 Jahren. Es war dabei nur eine Nebennotiz, dass die Beteiligungsquote (labour force participation rate) von 62,9% auf nun 62,7% zurück gefallen ist - was faktisch bedeutet, dass knapp über 600.000 Amerikaner weniger sich überhaupt um Arbeit bemühen, wohl, weil sie es ohnehin für aussichtslos halten.

Sieht man nur auf diese wunderbar niedrige offizielle (!) Arbeitslosenquote von 4,3%, scheint doch alles in Ordnung zu sei. Aber eines ist doch sehr bedenklich: die Zahl derjenigen in den USA, die keinen Job haben (aus welchen Gründen auch immer), lag auf dem Hochpunkt der Rezession Anfang 2009 bei 92,6 Millionen Amerikanern. Die arbeitsfähigen Amerikaner, die nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen ("not in the labor force") liegt derzeit bei 94,98 Millionen. Addiert man zu diesen 94,98 Millionen auch die "offiziellen Arbeitslosen" (,6,86 Millionen), liegt die Zahl knapp unter 102 Millionen. Mithin sind also seit der Finanzkrise fast 10 Millionen Amerikaner mehr ohne einen wirklichen Job, weil etwa Anfang 2009 nur 81,02 Millionen Amerikaner "not in the labor force" waren, während 11,61 Millionen Amerikaner damals "offiziell" als arbeitslos galten.

Was ist da also passiert? Richtig: man ...

