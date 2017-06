Bamberg (ots) - Die Schweizerische Post belegt bei der jüngst publizierten Studie «Integrated Index for Postal Development» den ersten Platz und führt damit die weltweite Rangliste vor Frankreich und Japan an. Der Index des Weltpostvereins (UPU) zeigt, dass die Post mit ihrer Strategie und ihrem umfangreichen Angebot im internationalen Vergleich zu den führenden Postorganisationen gehört. Um ihre starke Position zu halten, baut die Post ihre Angebote laufend aus, um ihren Kunden den Alltag zu vereinfachen.



Die Studie vergleicht weltweit insgesamt 170 Postorganisationen anhand der vier Kriterien Zuverlässigkeit (Reliability), Bedeutung (Relevance), Reichweite (Reach) und Widerstandsfähigkeit (Resilience). Die Schweizerische Post erreicht in drei der vier Kriterienkataloge die höchste Punktzahl und bestätigt damit, dass sie mit ihrem breiten Know-how eine vertrauenswürdige und moderne Partnerin ist.



Die Post verbessert ihre bestehenden Angebote laufend und entwickelt für die Kunden von morgen neue Produkte und Dienstleistungen. Immer mehr davon sind digital. Privatpersonen und Geschäftskunden können sie rund um die Uhr nutzen - bei Bedarf auch mit mobilen Geräten. Die Post konzentriert sich dabei auf sieben Entwicklungsschwerpunkte: E-Commerce, Mobilität, digitale Finanzdienstleistungen, Digital Trust, Cross-Channel Communication, Business Process Outsourcing sowie Vertrieb und Lösungen.



E-Post beispielsweise kombiniert die Vorteile von physischer Post und digitalen Sendungen. Den Kundinnen und Kunden stehen zahlreiche Zugangsmöglichkeiten zur Verfügung. Mit ihrer E-Health-Plattform vernetzt die Post Gesundheitsakteure und sorgt für einen sicheren Austausch von elektronischen Patientendaten. Gleichzeitig revolutionieren Innovationen wie Lieferroboter und Drohnen die Logistikbranche. Steigend ist auch die Nachfrage nach sicherer elektronischer Kommunikation. Wer die soeben lancierte SwissID nutzt, benötigt beim Zugriff auf persönliche Daten künftig nur noch ein Login für verschiedene Anwendungen.



Mit diesen Produkten und Dienstleistungen gehört die Schweizerische Post zu den innovativsten Postunternehmen der Welt und wird auch künftig in der hybriden und digitalen Welt eine Vorreiterrolle spielen.



Die gesamte Studie ist unter http://www.upu.int/en/the-upu/strategy/2ipd.html einsehbar.



Swiss Post Solutions (SPS) ist eine führende Anbieterin von Lösungen zur Auslagerung von Geschäftsprozessen und innovativen Dienstleistungen im Dokumentenmanagement. Zahlreiche internationale Geschäftskunden vertrauen auf die Kompetenz von SPS bei der Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von End-to-End-Lösungen wie auch bei der kompetenten Beratung zu den zentralen Werttreibern im Business Process Outsourcing (BPO): Standortkonzept, Prozessoptimierung und Technologie, so zum Beispiel Intelligent Automation. SPS ist ein Konzernbereich der Schweizerischen Post mit Hauptsitz in Bern (Schweiz); die 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie spezialisierte Partner betreuen Kunden in nahezu allen Branchen - von Banken und Versicherungen über Telekommunikation, Medien, Einzelhandel und Energieversorgung bis hin zu Reisen und Transport - in über 20 Ländern.



SPS unterstützt Unternehmen mit effizienten Services und Intelligent Automation-Lösungen bei der Optimierung und dem Ausbau ihrer Wertschöpfungskette im Input-, Archiv-, Output- und Mailroom-Management. Zudem zählen umfassende Lösungen für die Bereiche Order to Cash, Customer-Contact- und Giftcard-Management sowie spezielle Branchenlösungen für den Bereich Healthcare wie die elektronische Gesundheitskarte, digitale Lösungen für gesetzliche Krankenversicherungen wie das Management von Bonusprogrammen und zahlreiche Online-Services sowie die fallabschließende Sachbearbeitung zu den Stärken von SPS Deutschland.



