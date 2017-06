Hamburg (ots) - GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann holt den beliebten Moderator und Autor Hape Kerkeling, der sich 2014 aus der Öffentlichkeit zurückzog, zurück auf den 'Roten Teppich'. Zukünftig wird Kerkeling in seiner neuen Kolumne auf der letzten Seite des Magazins auf vertraut humorvolle Weise seine Sicht auf die Welt zum Besten geben. Dabei wird er sich an Themen aus Entertainment und Gesellschaft orientieren. Die erste Kolumne wird in der Ausgabe 24/2017, die am 8. Juni 2017 erscheint, veröffentlicht. Bisherige Autorin der Kolumne war Katja Kessler, die sich in Zukunft anderen Projekten widmen möchte.



Hape Kerkeling: "Kürzlich sagte ich zu meiner Freundin 'Gudrun, Ich möchte mich neu erfinden! Siehst du mich eher als Extrem-Sportler beim Iron Man oder als Abt eines buddhistischen Klosters?' Ihre Antwort schießt nur so aus ihr heraus: 'Du liebst Entertainment, stilvollen Klatsch und die Royals! Entweder du schulst um auf Undercover-Butler im Buckingham Palast - oder du wirst GALA-Kolumnistin.' Ja, so kann es kommen."



Anne Meyer-Minnemann: "Spätestens seit seiner kongenialen Parodie von Königin Beatrix der Niederlande bin ich ein großer Fan von Hape Kerkeling. Ich freue mich sehr, dass wir ihn als neuen Kolumnisten für die GALA gewinnen konnten und ab jetzt wöchentlich von ihm lesen werden. Bei Katja Kessler möchte ich mich von Herzen bedanken. Ihre saulustigen Texte haben mir und den Lesern viel Freude gemacht."



Katja Kessler: "Es hat mir unheimlich Spaß gemacht auf "meiner" letzten Seite jede Woche den Leserinnen Tschüss zu sagen. Ein ganzes Jahr lang viele Nächte am Schreibtisch, für die ich mit so vielen schönen Reaktionen belohnt worden bin. Doch jetzt mache ich ein Sabatical! Meine vier Kinder freuen sich schon wie doof auf meine Auszeit. Endlich hat ihre Mama mehr Zeit zu kontrollieren, ob irgendwer heimlich Handy spielt. Ab sofort wird bei uns gebacken, musiziert und gebastelt, bis der Arzt kommt!"



Über GALA



GALA, das Premium People- und Lifestyle-Magazin, berichtet jeden Donnerstag aktuell über Stars aus aller Welt. GALA präsentiert mit gut recherchierten Hintergrundinformationen die Geschichten hinter der Meldung. Mit exklusiven Bildern, einfuÌ^hlsamen Storys, ehrlichen Interviews und brillanten Fotostrecken schafft GALA eine intime, aber immer respektvolle Nähe zu den Stars und setzt Woche fuÌ^r Woche Standards fuÌ^r stilbildenden, glamourösen Journalismus. Die verkaufte Auflage von GALA liegt bei 252.178 Exemplaren (IVW I/2017). Der Titel ist zum Copypreis von 3,20 Euro erhältlich.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: Maike Pelikan Stellv. Leiterin Markenkommunikation Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57 E-Mail: pelikan.maike@guj.de