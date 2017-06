Paris - Unter dem Eindruck des Golfstaaten-Konflikts und vor den britischen Parlamentswahlen haben Europas Börsen am Dienstag nachgegeben. Der EuroStoxx 50 verlor zuletzt 0,27 Prozent auf 3570,03 Punkte und knüpfte damit an seine moderaten Vortagesverluste an. Einzelhandelsdaten sorgten an diesem Morgen nicht für grössere Bewegungen. Im Euroraum legten die Einzelhandelsumsätze im April etwas weniger als erwartet zu. Die deutlichsten Steigerungen gab es im Monatsvergleich bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren.

Der Londoner FTSE 100 sank um 0,28 Prozent auf 7503,70 Punkten. Der CAC 40 in Paris büsste 0,26 Prozent auf 5294,22 Punkte ein. In Athen verlor der ASE 0,49 Prozent. Die Schulden Griechenlands stehen momentan wieder im Blick der Öffentlichkeit. Bis Anfang Juli braucht das hochverschuldete Euroland eine weitere Auszahlung aus dem Hilfsprogramm, das eigens für das Land aufgelegt wurde. Mitte Juni könnte die Tranche freigegeben werden. Deutschland will aber nur mitmachen, ...

