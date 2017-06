Wien - Die Tage, da man die Nutzung sozialer Medien als Jugendtrend abtun konnte, gehören längst der Vergangenheit an, so die Experten von "FONDS professionell".Zum einen seien längst nicht mehr nur die "Millennials" in sozialen Netzwerken unterwegs, sondern auch deren Eltern. Zum anderen hätten auch die Unternehmen erkannt, welche Möglichkeiten zur Kundengewinnung und -bindung Plattformen wie LinkedIn, Twitter, YouTube oder Facebook bieten würden. Große Firmen würden inzwischen ganze Abteilungen beschäftigen, die sich ausschließlich um die Bespielung dieser Plattformen kümmern würden. Eine Firma, die nicht in entsprechenden Netzwerken vertreten sei, gelte heute als rückständig.

