Der Wert eines Bitcoin stieg am Vormittag Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge auf einen Rekordstand von mehr als 2'871 US-Dollar. Am Vormittag mitteleuropäischer Zeit mussten noch 2'848 Dollar gezahlt werden. Das waren rund 17 Prozent mehr als am Ende der vergangenen Woche. Händler verwiesen auf ein jüngst ...

