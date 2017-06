Kobalt ist einer der Hauptprofiteure des Booms der Elektromobilität. Allein im vergangenen Jahr hat sich der Kobaltpreis in der Spitze mehr als verdoppelt. Neben der gestiegenen Nachfrage von Seiten der Batteriehersteller sorgt vor allem die besondere Marktsituation für Sprengstoff: Auf der Nachfrageseite wächst die Rolle Chinas dramatisch. Jack Lifton, Rohstoffberater und Consultant, rechnete auf der Mines and Money Konferenz in New York kürzlich vor, dass allein China 2020 ungefähr so viel Kobalt nachfragen werde, wie 2016 produziert wurde. "Das Besondere daran ist, dass ich nicht davon ausgehe, dass die globale Kobalt-Produktion so schnell wachsen wird. Vieles spricht dafür, dass das Maximum schon heute erreicht ist", so der Gründer von Technology Metals Research. Zahlreiche Risikofaktoren sprechen für hohe Preise Kobalt ist noch immer in erster Linie ein Beiprodukt der...

Den vollständigen Artikel lesen ...